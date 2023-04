Pechino Express 2023: Pellegrini avverte, Schillaci commuove

La settima puntata di Pechino Express , andata in onda giovedì 20 aprile in prima serata su Sky Uno , è stata ricca di sorprese e colpi di scena. Le cinque coppie rimaste in gara (Martina Colombari e Achille Costacurta sono stati eliminati nella sesta puntata) hanno proseguito il percorso di gioco nel Borneo Malese per poi arrivare in Cambogia.

Pechino Express settima puntata: chi è stato eliminato

Eccezionalmente in questo sesto appuntamento del reality condotto da Costantino della Gherardesca e Enzo Miccio non ci sono stati eliminati. Tutte le coppie in gara hanno quindi potuto raggiungere la Cambogia. A rischiare l'eliminazione sono stati i Novelli Sposi, il cui nome era stato fatto dagli Italo Americani, arrivati per primi. A mettere un po' di pepe alla gara prima di partire per raggiungere la nuova tappa è stato Joe Bastianich che, rispondendo ad alcune domande del conduttore del programma sulle coppie che vorrebbe portare con sé fino alla finale, ha fatto un commento sibillino: "I Novelli Sposi sono fortissimi, ma mi concentrerei di più sulla purezza di chi è qui e perché. Ci sono coppie che sono qui con motivazioni meno pulite di altri. Per motivazioni mediatiche, emozionali, competitive. Mi chiedo quali coppie le abbiano più pure".