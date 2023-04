Aurora Ramazzotti, il selfie in bikini e la confessione social

Aurora Rmazzotti, le parole sui social

"A due anni inizi a riconoscere la tua immagine riflessa nello specchio e da quel momento in poi con quella superficie riflettente comincia una vera e propria relazione, tra le più durature della tua vita", ha esordito il suo lungo post la figlia di Eros Ramazzotti. Poi ha proseguito raccontando che quando era adolescente c’erano giorni in cui immaginava un mondo senza quel riflesso, passaando ore a cercare di dimenticare, entrando a testa bassa nei bagni per evitare di incrociare quell’immagine. "Non so bene a che punto la mia, di relazione con essa, si sia complicata tanto, forse intorno a quando ho iniziato a capire che un semplice gioco di luce potesse condizionare la mia intera esistenza. Tutto quanto sembrava basarsi su quella relazione, un attimo fuggente in grado di sconvolgere una vita, di far dimenticare la vera bellezza dell’anima, di portare malattie e pianti e di tutto e di più", ha continuato la conduttrice.