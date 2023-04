Sonia Bruganelli, Bonolis e la separazione: la verità a Verissimo

Sonia Bruganelli è stata ospite (in collegamento video daglli studi di Ciao Darwin) dell'ultima puntata di Verissimo , andata in onda domenica 23 aprile su Canale 5. L'incontro con Silvia Toffanin è stata un'occasione anche per far chiarezza riguardo le crescenti voci che serpeggiano in rete, riguardanti una rottura tra la manager ed il marito Paolo Bonolis .

Sonia Bruganelli e i rumors sulla separazione

"Vogliamo dire che era previsto che io venissi oggi?", ha esordito la Bruganelli, mentre Silvia Toffanin ha sottolineato: "La nostra intervista era programmata per oggi, non è stata cambiata nessuna data. Ed era prevista con Sonia Bruganelli e Adele Bonolis". La notizia che si era diffusa è stata quella che Sonia e Paolo Bonolis sarebbero andati insieme a Verissimo per annunciare la loro separazione. A tal proposito la Bruganelli ha precisato: "Conoscendoci, secondo te ci vedevi entrare in studio mano nella mano a dire ‘Ci separiamo?'. La mia prima reazione è stata di stupore, non venendo da noi, ci sono rimasta un po' così. Mi sono chiesta il perché. Io e Paolo stiamo insieme da 26 anni, lavoriamo anche insieme, siamo una coppia forte da un punto di vista di anime, di volontà di difendere la nostra famiglia e i ragazzi. Quindi la prima cosa è stata quella di mostrare che effettivamente noi non ne sapevamo niente".