Bonolis e Sonia Bruganelli si separano? La replica alle indiscrezioni

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono lasciati? Stando a quanto riportato nelle scorse ore da Dagospia, il celebre conduttore Mediaset e la moglie sarebbero in procinto di ufficializzare la fine del loro matrimonio. In un flash sul sito di Roberto D'Agostino si legge: "È arrivata al capolinea la storia tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Dopo 25 anni insieme e 3 figli, è finito l’amore ma non la stima e l’affetto".