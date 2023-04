Jovanotti, il docutrip in bici in Sud America: dove e quando vederlo

Jovanotti torna in tv con un nuovo progetto televisivo: "Aracataca – Non voglio cambiare pianeta 2". Si tratta del secondo viaggio del cantante in bicicletta in Sud America, tra l'Amazzonia colombiana e l’Ecuador. A tre anni dall'esperienza di "Non voglio cambiare pianeta", arriva quindi una nuova avventura in solitaria sulle due ruote per l'artista.