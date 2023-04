Federica Pellegrini, battaglie a Pechino Express e coccole nella fattoria

Federica Pellegrini, la reunion dopo Pechino Express

Una rimpatriata all'insegna del divertimento e della scoperta dei luoghi più caratteristici e peculiari di Palermo, dove tra un cannolo siciliano e un giro in risciò, il gruppo si è concesso anche una gita in una fattoria. Qui è venuto fuori il lato forse più tenero e dolce di Federica Pellegrini, che proprio sul suo account social ha convidiso alcuni scatti con alcuni degli animali presenti nell'azienda agricola che li ha ospitati. Nella carrellata di immagini condivise nelle scorse ore, si vede la Divina accarezzare un dolce cagnolino, poi un asinello, quindi prendere in braccio un agnellino pezzato ed un coniglietto bianco. Attestanti il grande amore che la nuotatrice nutre nei confronti degli amici a quattro zampe e non solo.