Federica Pellegrini, nuovo libro in uscita: "Io lupo e stro**a"

Federica Pellegrini, Oro: data uscita e anticipazioni

Per la prima volta la Pellegrini si è raccontata a cuore aperto, rivelando anche la fatica, la passione e che cosa significhi stare davanti ai riflettori dall’età di quattordici anni. 'Oro', edito da la casa editrice La Nave di Teseo, sarà in libreria a partire dal 16 maggio. "Le gare non sono mai state una passeggiata per me, ma quella lotta all’ultimo respiro io la cercavo. Se capivo di dover entrare in acqua e combattere alla morte, l’adrenalina mi scorreva ed ero felice. La condizione ideale per gareggiare era sentirmi un animale braccato", ha scritto la nuotatrice.