Wanda Nara, incidente a MasterChef: cosa è successo a lady Icardi

Wanda Nara ed il fuoriprogramma a MasterChef Argentina

Lo stylist e amico della Nara ha commentato il video pubblicato su Instagram dicendo: "Per capire la storia che sta arrivando, in questi cubi Wanda ha dovuto scattare alcune foto del suo look. Vedrete dove andrà a finire Wanda". Poi le immagini hanno mostrato la conduttrice intrappolata in un cubo di legno, mentre cercava in tutti i modi di uscire fuori, approfittando anche dell'aiuto di alcuni addetti ai lavori del programma presenti al momento del simpatico e divertente fuoriprogramma. Inutile dire che in tanti hanno accolto con ilarità e divertimento l'accaduto, scatenando così i più disparati commenti sui social. Nelle ultime settimane Wanda Nara ha sorpreso tutti anche per aver mostrato il suo lato nascosto, cioè quello di essere una donna non solo sensuale ed in carriera, ma anche un'abile cuoco ai fornelli.