X Factor, Morgan torna in giuria al posto di Rkomi: l'indiscrezione

Morgan potrebbe tornare ad essere giudice di X Factor . Secondo le indiscrezioni riportate da Il Messaggero, il cantante dei Bluvertigo, già nella giuria della trasmisione 9 anni fa, sarebbe in procinto di tornare a far parte del cast del celebre talent musicale, prendendo stavolta il posto di Rkomi .

X Factor, Morgan al posto di Rkomi?

Il ritorno Marco Castoldi a X Factor non è ancora ufficiale, pare che manchi ancora la firma, ma le trattative tra la produzione e il 50enne cantautore brianzolo sarebbero già andate in porto. Già nella precedente stagione si è assistito ad un ritorno del performer al programma, dove ha partecipato come ospite. Stando alle indiscrezioni che circolano in rete, sarebbero stati confermati anche Fedez, Dargen D'Amico e Ambra Angiolini, che nei mesi scorsi avevano confermato la loro disponibilità. Altra conferma arriverebbe anche per Francesca Michielin che, dismessi i panni di cantante, ha indossato quelli di conduttrice del talent, riscuotendo un grande successo e apprezzamento nell'ultima edizione vinta da I Santi Francesi.