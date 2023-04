Pechino Express: Pellegrini, ritorno in acqua e il primo costume...push up

Federica Pellegrini è stata nuovamente protagonista dell'ultima puntata di Pechino Express , il travel reality targato Sky e condotto da Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio, andata in onda giovedì 27 aprile. La tensione tra le coppie in gioco, che si sono ormai trasferite in Cambogia, è sempre più crescente e palpabile, complice l'avvicinarsi della fine del programma. Ancora una volta i Novelli Sposi sono arrivati primi ed hanno così decretato le sorti per una delle coppie rimaste in gara. La Pellegrini ed il marito Matteo Giunta hanno scelto di eliminare le Attiviste , ovvero Giorgia Soleri e Federica Fabrizio.

Federica Pellegrini emoziona a Pechino Express

La Divina ha regalato ai telespettatori del programma un momento indimenticabile e tanto atteso. Per la gara relativa la pesca del granchio, la campionessa ha dovuto tornare in acqua, e nuotare quanto più veloce possibile per recuperare una nassa piena di granchi. Se da un lato hanno fatto sorridere le immagini di Federica con il suo primo costume push-up (che ha suscitascitato l'ironia e l'apprezzamento del marito), dall'altro i fan della nuotatrice hanno esultato nel rivederla in acqua, gareggiare come faceva un tempo in vasca. "L'acqua è il mo elemento naturale, che sia clorata o salata", ha commentato la campionessa. Della sua competitività e del suo agonismo la Pellegrini ne ha parlato anche nel suo ultimo libro 'Oro'.