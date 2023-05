Michelle Hunziker a Verissimo: la rivelazione sui corteggiatori

Michelle Hunziker e la vita da single

Michelle ha parlato anche della sua attuale situazione sentimentale, dicendo: "Sono in un momento estremamente sereno e come potrebbe essere al contrario", quindi ha aggiunto: "Sono da sola zero corteggiatori". Ed ancora: "Non c'è nessuno, niente, anche perché vado a lavorare, striscia, poi a lavorare, torno a casa e poi porto le bimbe a scuola. E quindi di incontri ne faccio pochi e sai cosa si sta bene, davvero. Prima o poi verrà il desiderio, ma la cosa bella è che quando tutto tace c'è quel silenzio meraviglioso che non è male. Non è male stare a sola e io non sono mai stata molto da sola, ma poi io non mi sento sola eh a livello emotivo".