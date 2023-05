Ilary e Bastian in Marocco: vacanza d’amore e il dettaglio che infiamma i social

Ilary Blasi sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza a Marrakech , dove ha festeggiato il suo compleanno in una location da mille e una notte : una romantica cena a sorpresa solo per due (organizzata dal compagno Bastian Muller) in un'affascinante dimora dal fascino antico e seducente. Nelle scorse ore l'ex lady Totti ha condiviso alcuni scatti dal Marocco, tra gite in cammello e serate audaci.

Ilary Blasi e Bastian Muller: amore a gonfie vele

Dopo la separazione da Francesco Totti (oggi in coppia con Noemi Bocchi), Ilary Blasi ha voltato pagina con l'imprenditore tedesco Bastian Muller, che sembra davvero renderla molto felice. La coppia, che è amante dei viaggi, non si è fatta sfuggire l'occasione di perlustrare in lungo ed in largo Marrakech e dintorni. Tra le tante immagini condivise da Ilary, c'è uno scatto in particolare che ha destato curiosità: la Blasi con indosso un sexy abito leopardato seduta su un divano di un locale notturno della città con una mano tra i capelli e l'altra tra le gambe. Una foto sexy che racconta anche della nuova vita sentimentale della conduttrice, rinata dopo aver passato un lungo doloroso periodo per la fine del matrimonio con l'ex Capitano della Roma.