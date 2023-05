Paolo Bonolis, il messaggio social preoccupa i fan: cosa è successo

Paolo Bonolis , dopo le voci riguardanti una presunta separazione da Sonia Bruganelli , è tornato a far notizia nelle scorse ore per aver condiviso un post enigmatico che ha suscitato preoccupazione tra i numerosi follower su Instagram. A corredo di uno scatto di qualche anno fa che lo vede al fianco di Stefania Rocca, le parole: " Fai buon viaggio amico mio ".

Paolo Bonolis, la reazione dei fan

A chi si riferiva Paolo Bonolis con quelle parole? Non tutti i suoi followers lo hanno immediatamente compreso, ipotizzando che fosse deceduto l'amico e collega di Avanti un altro Luca Laurenti. Ovviamente non è così, poiché le parole che ha pubblicato il conduttore sono indirizzate al caro amico Alessandro D'Alatri, il regista che è morto il 3 maggio a Roma all'età di 68 anni. Non tutti ricordano infatti che il marito di Sonia Bruganelli ha recitato anche nel film Commediasexi, con Sabrina Ferilli, Sergio Rubini, Margherita buy e Stefania Rocca.