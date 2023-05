Elodie e Marco Mengoni, coppia da hit: tutto sul nuovo tormentone estivo

Per Elodie e Marco Mengoni è tempo di unire le forze. Avversari al Festival di Sanremo 2023, secondo le indiscrezioni che si trovano in rete, i due cantanti potrebbero presto formare un duetto estivo, per lanciare il tormentone della prossima estate, che in tanti assicurano darà del filo da torcere all'altra coppia inedita formata da Marracash e Tananai.