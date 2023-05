Maria De Filippi, che Fascino! Incassi milionari: quanto guadagnerebbe

Maria De Filippi regina non solo dello schermo ma anche dei conti. Stando a quanto riferito da Italia Oggi, la conduttrice di C'è Posta per te (reduce dalla morte del marito Maurizio Costanzo) ha avuto degli introiti da record nel 2022. La società di produzione Fascino, controllata per metà dalla conduttrice e per metà da Mediaset, ha incassato 75,3 milioni registrando utili per quasi 12 milioni di euro.