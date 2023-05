Elodie incredula, primo David di Donatello: “Io non vinco mai”

La prima candidatura di Elodie ai David di Donatello è stata un grande successo. La celebre cantante romana ha vinto infatti l'ambita statuetta come Miglior Canzone per il brano Proiettili (musica di Joan Thiele, Elisa Toffoli ed Emanuele Triglia) per il film Ti mangio il cuore , di cui è stata protagonista.

Elodie ai David di Donatello: la reazione dopo la premiazione

La compagna di Andrea Iannone non si aspettava di vincere il premio, tanto che la sua reazione sorpresa ha fatto il giro del web. "Sono veramente molto, molto emozionata. Non me l’aspettavo, ma perché io non vinco mai”, ha commentato l'artista ritirando il premio da Carlo Conti sul palco dei David di Donatello 2023. Stretta in un abito sensuale ed elegante vedo e non vedo, l'interprete ha scatenato i fan, che l'hanno ancor più apprezzata per l'umiltà e la seplicità che ha mostrato ancora una volta. “Comunque non è questo l’importante. L’importante è avere l’opportunità di fare cose belle, di incontrare persone generose”, ha aggiunta la cantante.