Pechino Express 2023, la finale: vincitori, secondi e terzi classificati

La finale di Pechino Express 2023 , andata in onda giovedì 11 maggio in prima serata su Sky, si è conclusa con la vittoria degli Italoamericani , la coppia formata da Joe Bastianich e Andrea Belfiore . Battuti, quindi, i Novelli Sposi ( Federica Pellegrini e Matteo Giunta ) che si sono dovuti accontentare del secondo posto in classifica. Al terzo posto Carolina Stramare e Barbara Prezia .

Pechino Express, il traguardo finale e la vittoria

Nel corso dell'ultima tappa di Pechino Express si è assistito ad un avvincente testa a testa tra le coppie rimaste in gioco. La partecipazione dei Novelli Sposi alla finale dell'adventure game di Sky non era scontata: la Divina nella scorsa puntata si era infatti infortunata ad una caviglia durante una fase di gioco. La Pellegrini ha comunque proseguito la gara con forma e determinazione, ma questo non è bastato per avere la meglio sul celebre ex giudice di MasterChef e sul musicista-imprenditore che hanno raggiunto per primi il traguardo di Angkor. "Anche se nella vita ho ottenuto tante vittorie, non sono mai arrivato primo nelle gare. È tanta roba", Ha commentato Bastianich, subito dopo la proclamazione.