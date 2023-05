Eurovision 2023, finale: Mengoni quarto, vince "Tattoo" della svedese Loreen

Eurovision Song Contest 2023: gli altri vincitori

Al secondo posto è arrivato il finlandese Käärijä con “Cha cha cha”, mentre alla terza posizione c'è l'israeliana Noa Kirel con “Unicorn”. Il cantante Marco Mengoni (che ad inizio serata ha sfilato con una bandiera tricolore italiana in una mano e quella LGBT nell’altra) è arrivato quarto con “Due vite”. Per fortuna, il cantante italiano non è tornato a casa a mani vuote: i compositori dei 26 pezzi in gara gli hanno assegnato il Composer Award, ovvero il premio della critica per la Miglior composizione. Durante la finalissima ha incantato anche Mahmood, che quest'anno non ha gareggiato ma ha partecipato all'evento come ospite.