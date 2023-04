Eurovision 2023, Mahmood partecipa alla finale ma... da ospite

Mahmood sarà presente all' Eurovision Song Contest 2023 come ospite della serata finale che si terrà alla Liverpool Arena. Prima volta che un artista italiano viene invitato a esibirsi fuori concorso nell'ambito della celebre kermesse musicale internazionale.

Mahmood all'Eurovision Song Contest 2023

Mahmood ha espresso il suo entusiasmo per l'inaspettato invito ricevuto per la puntata finale dell'Eurovision Song Contest 2023: “Sono molto felice di tornare a Eurovision. Ringrazio gli organizzatori che mi hanno invitato come ospite ed è un grande onore per me. Non vedo l’ora di salire su quel prestigioso palco davanti a una platea unica al mondo”. La prima volta che Mahmood si è esibito all'ESC è stata nel 2019, quando ha rappresentato l'Italia dopo essersi aggiudicato la vittoria del Festival di Sanremocon il brano Soldi. Successivamente è tornato nel 2022, dopo aver vinto nuovamente la kermesse musicale italiana insieme a Blanco con il brano Brividi.