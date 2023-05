Beatrice Quinta: "Cuore e vagina in ferie". Delusione d'amore e sfogo social

Beatrice Quinta è tornata a far parlare di sé nelle scorse ore, per alcune confessioni inaspettate e private fatte sui social. L'ex concorrente di X Factor ha condiviso con i fan di Twitter alcuni momenti della sua ultima serata, mostrando il lato romantico della sexy cantante, nota anche per le sue foto hot e provocanti.

Beatrice Quinta e la delusione d'amore

"Sono su un taxi diretta verso casa sua x dirgli che mi piace. Forse prendo un palo gigante, vi aggiorno", ha scritto l'artista rivelazioni di X Factor 2023 su Twitter, condividendo con i followers l'ansia provata nel corso delle ultime ore, prima dell'incontro con la persona di cui evidentemente si è invaghita. Poi ha aggiunto: "Comunque raga io ho un problema, nessuno riesce a capire mai quando sono triste davvero perché copro tutto con cosi tanti veli di ironia e sarcasmo che vivo in uno stato costante di faking until u make it". Forse l'incontro non sarà andato per il meglio perché la Quinta ha poi proseguito con uno sfogo: "Gli uomini mi hanno stancata da oggi il mio cuore e la mia vagina sono in ferie. Storia finita ciao".