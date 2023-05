Gene Gnocchi, lacrime in tv dopo il racconto dell'alluvione in Emilia-Romagna

Gene Gnocchi è stato ospite in collegamento con Paola Perego e Simona Ventura nel corso dell'ultima puntata di Citofonare Rai2 , andata in onda domenica 21 maggio. Il comico non è riuscito a trattenere le lacrime parlando della recente alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna , provocando la morte di 14 persone e 36mila sfollati, oltre a danni ingenti per tutto i territori interessati.

Gene Gnocchi, l'appello dopo l'alluvione

L'attore che vive a Faenza ha raccontato che anche la sua famiglia è sfollata e che la sua casa, rispetto alle altre, ha subito dei danni minori. Ma ci sono persone che hanno perso tutto e che ora hanno bisogno del massimo aiuto. "Sono abituato a venire lì a divertirci ma stavolta non me la sento. Quello che è successo è incredibile”, ha esordito Gnocchi in collegamento dall'Emilia-Romagna. Poi ha aggiunto: "Ho degli amici di Faenza che hanno perso tutto. Hanno perso la casa, l’attività lavorativa, tutte le cose più care che avevano. Non sono neanche sin grado di parlarne. Quando diciamo che questa terra non è abituata a chiedere ma è abituata a rimboccarsi le maniche, è vero. Ma mai come in questo momento questa terra da sola non ce la può fare. C’è bisogno di tutti. Quello che posso chiedere, nella commozione, è di darci una mano attraverso tutti i canali possibili. È una terra che non ce la può fare da sola”.