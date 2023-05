Mare Fuori 4, Rosa Ricci bacia una donna: fan in tilt. Cosa è successo

Maria Esposito è tornata a far parlare di sé per alcune Instagram stories condivise nelle scorse ore sui social, dove la si vede dare un bacio sulle labbra ad un'altra donna. Un'immagine affettuosa, che è parsa ai numerosi fan dell'attrice come un indizio riguardante il futuro della storia di Rosa Ricci (il personaggio che interpreta in Mare Fuori e che stava vivendo una tormentata storia d'amore con Carmine Di Salvo, interpretato da Massimiliano Caiazzo).