Fedez e Lazza, festa superlusso con tanti vip a Monte Carlo: il motivo

Fedez e Lazza insieme in uno yacht superlusso a Monte Carlo per " Boem ", la nuova bibita creata dai due celebri cantanti, il cui lancio è avvenuto nelle scorse ore nel Principato di Monaco . Oltre Chiara Ferragni , sono tanti ospiti vip e celebrità del mondo dello spettacolo che hanno partecipato all'evento organizzato per la bevanda che si appresta a diventare la più gustata dell'estate 2023 .

Fedez e Lazza, la collaborazione per Boem

A commento di alcuni scatti della serata condivisi su Instagram, i due cantanti hanno scritto: "Dopo un anno di assaggi e brainstorming per creare un prodotto innovativo e fresco, ci siamo. BOEM è un drink in lattina, leggermente alcolico e con poche calorie, orgogliosamente Made in Italy". A festeggiare l'ultima novità in casa Ferragnez, anche Elisabetta Gregoraci, Giulia Salemi, Paola Di Benedetto, Mara Sattei, Andrea Damante, Ludovica Pagani e Roberta Carluccio. Nelle scorse settimane Fedez, dopo aver allarmato i fan rivelando di essersi sottoposto ad una seconda operazione, è tornato ad allenarsi sul ring.