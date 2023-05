Fedez, nuova operazione: l'annuncio sui social

Fedez è tornato in sala operatoria: lo ha annunciato il rapper nel corso di una Instagram stories condivisa nelle scorse ore sul suo account ufficiale. Un nuovo intervento quindi per il marito di Chiara Ferragni dopo quello a cui si è sottoposto un anno fa per l'asportazione di un tumore al pancreas. La coppia, che recentemente ha trascorso una vacanza a Dubai, è riuscita a non far trapelare nulla circa la nuova operazione.