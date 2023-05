Spice Girls, le rivelazioni di Mel B sulla reunion e Victoria Beckham

Le Spice Girls potrebbero tornare presto ad esibirsi. Il celebre gruppo inglese si sciolse nel 2000, ma per loro c'è la possibilità di una reunion . A rivelare la notizia è stata una delle cinque cantanti, Mel B , che ha aggiunto che per la band c'è in serbo un progetto speciale .

Spice Girls, le parole di Mel B sulla reunion

Emma Bunton, Victoria Beckham, Melanie C, Mel B e Geri Halliwell raggiunsero il successo internazionale con il brano 'Wannabe', per poi sfornare brani come Viva Forever e tanti altri. Dopo diversi anni, le cinque artiste decisero di prendersi una pausa, interrotta nel 2012 eDopo diversi anni di successo, il quintetto si prese una pausa, eccezionalmente interrotta nel 2012, quando la band chiuse la cerimonia delle Olimpiadi di Londra. Mel B al The Sun ha recentemente dichiarato sulla reunion del gruppo che: "La mia teoria è che se lo dico abbastanza, accadrà. Ma in realtà stiamo pianificando di rilasciare una dichiarazione". Poi ha aggiunto sul nuovo progetto: "Di cosa si tratta, non posso dirlo adesso perché stiamo finendo di perfezionare quello che faremo insieme, tutti e cinque, ma sarà qualcosa che i fan adoreranno davvero".