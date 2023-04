David e Victoria Beckham: la nuova passione di coppia finisce a ridere

David Beckham, Victoria e la nuova passione

Lo hanno fatto approfittando delle lezioni di ballo della figlia Harper Seven, 11 anni, per provare qualcosa di nuovo. Il tutto è stato immancabilmente ripreso in un video, poi pubblicato sull'account ufficiale dell'ex calciatore. Mentre Victoria sembra molto a suo agio tra passi incrociati e giravolte, cosa diversa sembra essere per David, che non riesce ad abbandonare la rigidità corporea. "Come ti senti?", ha chiesto la stilista al marito vedendolo in difficoltà. "Da qui in giù fantastico, da qui in su un po’ rigido", ha scherzato Beckham che sicuramente appare più a suo agio con palleggi e tiri in porta. Poi la moglie, chiosando, gli ha chiesto: "Stai lottando per rilassarti?".