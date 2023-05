X Factor 2023, Lazza e Tananai nuovi giudici? Le Audiction e le novità

Le prime selezioni di X Factor 2023 si terranno tra qualche giorno e già c'è grande curiosità per conoscere i nomi dei giudici della nuova edizione del popolare talent musicale targato Sky. Se Morgan e Fedez sembrano essere ormai quasi una certezza , stessa cosa è per l'ex di Massimiliano Allegri, Ambra Angiolini .

X Factor 2023: i presunti candidati giudici

Stando ad alcune indiscrezioni che circolano in rete, X Factor 2023 potrebbe fare a meno della presenza di Rkomi (che potrebbe essere sostituito da Morgan) così come quella di Dargen D'Amico (il cui posto potrebbe essere preso da Lazza). Tra gli altri candidati per ricoprire il ruolo di nuovo giudice del talent ci sarebbero anche Tananai e Rose Villain.