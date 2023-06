Beatrice Quinta, l'ultima provocazione sui social: "L'amore non domina..."

Beatrice Quinta è tornata a far parlare di sé per un curioso post che ha condiviso nelle scorse ore su Instagram, dove la si vede in un'immagine quasi botticelliana, avvolta da un fascio di foglie su cui è stata fatta scorrere dell'acqua. A commento dell'ultima iniziativa social dell'ex concorrente di X Fator le parole: " L'amore non domina ma coltiva. Quindi coltivami ".

Beatrice Quinta performance social: la reazione dei fan

Conosciuta oltre che per la sua voce anche per le sue provocazioni, Beatrice Quinta ha spiegato a commento delle immagini condivise sui social che la sua iniziativa trae spunto da Lola Killss. Tra i tanti commenti lasciati dai fan della cantante, c'è chi le chiede di essere trasgressiva anche con la voce e non solo con il suo corpo. Ma c'è anche chi ricorda che: "La caption (sebbene l'intento della clip possa essere umoristico o meno) arriva in un giorno in un cui l'ennesimo caso di femminicidio colpisce il nostro paese. L'amore non domina". Tra chi ha apprezzato l'iniziativa della cantante, anche Ginevra Lamborghini.