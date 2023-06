Fedez, la verità sulla lite con Luis Sal a Muschio Selvaggio

Fedez ha svelato nelle scorse ore su Youtube i dettagli della lite con Luis Sal , precisando che quest'ultimo non farà più parte del cast di Muschio Selvaggio . Tuttavia il rapporto lavorativo inerente il podcast tra i due rimarrà attivo. Il loro allontanamento pare sia avvenuto nei giorni successivi al Festival di Sanremo 2023 , che in tanti ricorderanno anche per la lite avvenuta sul palco dell'Ariston tra Chiara Ferragni ed il marito dopo il bacio di Rosa Chemical .

Fedez e Luis Sal: i motivi del litigio

"La parentesi di Sanremo è stata più lavorativa che divertente. È stato un progetto voluto fortemente da me. Né io né Luis siamo stati pagati. Tutti i soldi sono stati spesi per la creazione del format. È stata una parentesi impegnativa", ha raccontato il marito di Chiara Ferragni. Quindi ha aggiunto: "Luis inizialmente non era d’accordo. Poi ha accettato di farlo. Personalmente, è stata un’esperienza complicata perché la mia salute mentale non era al top. Successivamente, alla fine di questo progetto, c’è stata una discussione lavorativa, in cui ho fatto notare a Luis come avessi avuto la sensazione di dovermi fare carico di tutto e di non avere avuto un supporto da parte sua. La discussione animata ci ha portato a dire di prenderci qualche settimana per capire cosa fare".