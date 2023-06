Damiano-Soleri addio: bacio a Martina Taglienti. Chi è l'amica di Victoria

Damiano David e Giorgia Soleri si sono lasciati. Il cantante dei Maneskin ha annunciato la decisione della coppia tramite il suo profilo Instagram in seguito ad un video diventato virale sul web. Negli ultimi giorni il frontman della band romana era infatti stato ripreso mentre stava baciando un'altra ragazza (che dal video si vede chiaramente non essere Giorgia) in una discoteca di Formentera . Il video, pubblicato su Tik Tok , ha fatto subito il giro del web, e in seguito alle voci su un possibile tradimento Damiano ha voluto fare chiarezza.

Damiano, la spiegazione su Instagram

Il cantante romano ha spiegato quanto accaduto tramite una storia su Instagram in cui afferma: "Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era come volevamo gestire la situazione ed è stato un mio errore. Io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci da ormai qualche giorno quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo. Spero questa cosa non infici sull'immagine di Giorgia e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento".

Damiano, chi è la ragazza nel video in discoteca

La ragazza presente nel video in discoteca diventato virale è Martina Taglienti. Modella classe 2001, non è una nuova conoscenza per la band, dal momento che è una delle migliori amiche di Victoria de Angelis, bassista dei Maneskin che negli ultimi giorni è stata immortalata con la sua nuova fiamma Luna. Infatti, nel profilo di Victoria si possono notare diverse foto insieme da molto tempo, anche in intimità, delle due amiche. Inoltre, come testimoniano alcune immagini postate dalla bassista (dove però non si vede Damiano), Martina era appena stata in vacanza con tutti gli altri del gruppo a Ibiza. La serata in discoteca, inoltre, era stata preceduta da una cena immortalata in una storia su Instagram pubblicata da uno degli amici del gruppo.