"L'Inter ha vinto la Champions", incredibile Zanetti a Muschio Selvaggio!

Continuano a far discutere le puntate di Muschio Selvaggio, non solo per la lite social tra Fedez e Luis Sal. Nella giornata del 12 giugno è stato pubblicato su Youtube l'episodio che ha come ospite e protagonista Javier Zanetti, il vicepresidente dell'Inter. La puntata, però, è stata registrata prima della finale di Champions League: ne consegue che, ignorando l'esito del match di Istanbul, è stato necessario registrare due versioni del commento alla partita, in base ai due esiti possibili.