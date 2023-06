Fedez e Luis Sal, botta e risposta al veleno: interviene anche la mamma

Fedez-Luis Sal: la verità sull'addio a Muschio Selvaggio

"Già si parlava abbastanza di Fedez. Quello non doveva essere un altro luogo in cui si parlava di lui. Glielo faccio notare da amico tante volte, in tanti modi. Glielo fanno notare i commentatori, dicendo che interrompeva sempre", ha raccontato Luis Sal, che è già stato sostutuito a Muschio Selvaggio. Poi ha aggiunto: "Mi sentivo emarginato, non mi sentivo più parte del progetto né nella parte creativa né in quella esecutiva, visto che agiva senza coinvolgermi per poi scusarsi e poi rifarlo". Comportamenti che, a suo dire, sarebbero continuati anche a Sanremo, da qui la decisione di lasciare il podcast. "Ti pago, con obbligo di riservatezza e ti compro il tuo 50%", gli avrebbe detto Fedez. Ma Luis ha replicato: "Ora mi trovo a difendermi da una narrativa in cui non avrei voluto far parte neanche nel privato. Da un giochino di Federico che è anche molto bravo a fare e a cui io non voglio giocare. Fede, non voglio giocare: dillo alla mamma, dillo all'avvocato". La madre di Fedez è intervenuta via social scrivendo: "Aveva ragione la mia mamma". Il riferimento è alla nonna di Fedez, Lucia, la mamma di Annamaria Berrinzaghi, che in un video di qualche anno fa i tarocchi al nipote esclamando: “Un uomo giovane, vedi qua? Ti tradisce, l’affetto… Lui è un amico. Stai attento. Non devi avere amici vuol dire”.