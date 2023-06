Sanremo 2024 tra novità, cambiamenti e regolamento: l'annuncio di Amadeus

Amadeus, la preparazione per Sanremo 2024

Il direttore artistico della celebre kermesse musicale italiana ha poi rivelato il suo metodo per la preparazione all'evento: "Ho un quadernone, dal mio primo festival, su cui appunto a penna nomi, idee, che poi possono andare in porto o no, mi serve per focalizzare quello che sto pensando". Poi ha aggiunto riguardo alle canzoni: "Iniziano ad arrivare quelli dei giovani, poi anche i big, con Sanremo in vacanza in realtà non vai mai perché ascolti le canzoni... Arriveranno a centinaia, ormai anche la discografia anticipa i tempi". Ed ancora: "Ritenevo necessario far sì che il festival rispecchiasse i gusti musicali dei giovani. Sanremo è diventato così un programma per giovani: oltre l'80%, con punte del 90%, dei ragazzi di 14-24 anni seguono il festival". Poi la rivelazione su Fiorello che parteciperà alla serata finale del Festival: "Sicuramente me lo ha promesso".