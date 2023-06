Diletta Leotta, Ilaria D'Amico e le confessioni sul sesso in gravidanza

Diletta leotta, Ilaria D'Amico ed il sesso in gravidanza

Nel corso della chiacchierata con Ilaria D'Amico, la Leotta ha voluto parlare di un argomento molto delicato, ma di grande interesse per le future mamme, ovvero quello del sesso in gravidanza. "Ma certo di che parliamo? Anche quello deve riguardare il rispetto del tuo corpo e delle tue sensazioni. Però non ho capito perché si parla di questa cosa. Se ti va, non c'è nessun tipo di problema. Poi forse c'è un momento un po' strano, ma può aiutare anche a partorire. Non c'è nulla che mi viene in mente che mi faccia dire "no", ma sempre assecondando quello che sente il proprio corpo", ha detto la compagna dell'ex Juve Gigi Buffon. La Leotta, che nei giorni scorsi è stata attaccata dagli haters per uno scatto condiviso sui social, ha invece commentato, dicendo: "Io non sono proprio in una fase wow".