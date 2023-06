Elodie, imbarazzo totale con Morandi a Italia Loves Romagna: gaffe virale

Elodie è stata una degli artisti protagonisti di Italia Loves Romagna , il concerto di beneficenza organizzato a sostegno delle popolazioni colpite dalla recente alluvione, che si è tenuto a Campovolo sabato 24 giugno ed è stato trasmesso in diretta su Rai 1. I telespettatori non hanno potuto fare a meno di notare un simpatico siparietto accaduto sul palco.

Elodie, lo sguardo spaventato dopo la richiesta di Morandi

Quasi alla fine dell'evento, la compagna di Andrea Iannone è salita sul palco con Gianni Morandi e Fiorella Mannoia per cantare insieme ‘Vita’ di Lucio Dalla. L'esibizione non è poi terminata come previsto: il co-conduttore del Festival di Sanremo 2023 ha infatti improvvisato, intonando il suo storico brano ‘C’era un ragazzo...’ e coinvolgendo anche la Mannoia ed Elodie. Quest'ultima è apparsa a disagio, come se non conoscesse le parole della celebre canzone. Quando è partita la musica, l'ex di Amici ha preferito ballare, facendo quasi scena muta e provando a camuffare così l'inaspettata difficoltà. Un momento esilarante che è diventato subito virale sui social, mentre lo sguardo spaventato di Elodie si è tramutato in un simpatico meme.