Elodie lascia l'Italia: dove si è trasferita con Iannone

Amore a gonfie vele per Elodie Patrizi e Andrea Iannone. Stando alle indiscrezioni riportate dal settimanale Oggi, la cantante avrebbe deciso di lasciare l’Italia per trasferirsi a Lugano, in Svizzera, dove il compagno possiede una splendida villa. Nei mesi scorsi i rumors avevano riferito di una loro convivenza a Milano, in un appartamento appositamente acquistato per la convivenza.