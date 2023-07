Elisabetta Gregoraci, critiche social: look e conduzione, tutto bocciato

Elisabetta Gregoraci è tornata alla conduzione di Battiti Live, il celebre programma sinonimo di musica, divertimento ed estate targato Radio Norma e andato in onda martedì 4 luglio in prima serata su Italia 1. La showgirl, alla sua settima edizione consecutiva, ha indossato nel corso della prima puntata un outfit sexy trasparente, mettendo in evidenza il suo decolletté. Critiche non solo per l'abito, ma anche per la conduzione dell'ex moglie di Flavio Briatore (ormai in coppia con Giulio Fratini), che si sarebbe mostrata in più occasioni impacciata, non a suo agio.