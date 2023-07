Veronica Gentili nuova conduttrice de Le Iene: chi è la sostituta di Belen

Veronica Gentili, vita privata

Nata a Roma il 9 luglio 1982, Veronica Gentili è figlia dell'avvocato Giuseppe Gentili e della nota gallerista Netta Vespignani (scomparsa nel 2021). Dopo gli studi classici presso il Liceo ginnasio statale Terenzio Mamiani, si è diplomata all'Accademia nazionale d'arte drammatica Silvio D'Amico nel 2006 e sempre nello stesso anno ha debuttato come attrice, sceneggiatrice e regista al Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti portando in scena l'Otello di William Shakespeare nella versione tradotta da Salvatore Quasimodo. Appassionata di sport e riservata riguardo la sua vita privata, Veronica è fidanzata da sette anni con uno sceneggiatore di nome Massimo. I due vivono insieme e non hanno figli.