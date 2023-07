Shade critica la Juve: "Che figuracce, imperativo ritrovare dna"

In occasione della recente conferenza stampa di presentazione del suo nuovo album 'Diversamente triste' (fuori il 7 luglio), il rapper Shade si è lasciato andare anche ad alcune considerazione circa il momento che sta vivendo la sua squadra del cuore, la Juventus. "Non puoi continuare a rincorrere il trend vincente, perché il trend che è vincente per altri non può essere vincente anche per te", ha detto l'atrtista.