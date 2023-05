Shade, il tifo Juve e il sogno: "Avrei voluto lavorare a Tuttosport"

Il rapper Shade è un grande tifoso della Juventus e nel format di Dazn , Play With , ha raccontato le sue emozioni e come è nata la sua passione per i colori bianconeri a partire da Del Piero : “ Mi ero già innamorato di lui dopo aver visto un gol su punizione contro il Monaco in Champions. Ricordo che papà, mentre Alex si preparava a tirare, mi disse: “Preparati che adesso fa gol”. E io che pensavo: “Ma come fa a saperlo?”. Ancora non immaginavo che con Del Piero, giocatore fuori categoria, ogni punizione fosse come un calcio di rigore.”

La Juventus, i giovani e la carriera da giornalista mancato

Shade ha parlato anche della stagione in corso: “Il lato bello della Juve di quest’anno sono i giovani: Miretti, Fagioli, Iling... Fagioli lo amo. Fagioli è il calcio puro. Abbiamo visto tanto di lui ma non tutto: ce n’è da scoprire. Oltre loro Federico Chiesa e Di Maria sono i miei preferiti: li metterei in campo sempre a prescindere”. Poi l'aneddoto sulla carriera mancata da giornalista: “Sai che portai anche il curriculum a Tuttosport? Io sono matto per il calcio, mi piaceva molto scrivere: mi sarebbe piaciuto fare uno dei grandi titoloni di Tuttosport per la Juve!”. Sul rapporto con lo stadio e Cristiano Ronaldo: “La partita la vedo seduto. Anche se a volte impazzisco. Ricordo la mia follia nella rimonta contro l’Atletico Madrid con la tripletta di Cristiano Ronaldo. L’ho visto nel pieno della sua essenza, da alieno. Ho giocato una partita del Cuore con la Nazionale Cantanti con lui. Avevamo entrambi il numero 7. Nel tunnel prepartita ce l’avevo lì vicino a me. Il nostro mister era Allegri che mi schierò in basso a destra per marcare proprio Ronaldo! Gli diedi una pacca sulla spalla: il suo dorsale era di pietra. Ci facemmo un selfie. Poi in campo ero distrutto dopo 10 minuti. Ero terrorizzato di fargli male. Mi fece una rovesciata in faccia, su cross di Pirlo. Magia. Ricordo che sentii la sensazione d’aria provocata dallo spostamento del suo corpo. Mi ricordo quanto fosse surreale ricevere palla da Buffon, dentro il mio stadio, con presenti i miei amici”. Poi una vera e propria dichiarazione alla Juventus: “La mia vita è scandita dal calcio e dagli episodi della storia bianconera. Per ricordare i momenti della vita, li ricostruisco pensando a chi giocava nella Juve in quel periodo”. Poi una scommessa: "Se la Juve vince l’Europa League o mi coloro i capelli in modo strano o compio un sacrilegio e mi faccio un tatuaggio”.