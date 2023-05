Szczesny: Siviglia-Juve, il gol di Gatti e l'obiettivo Europa League

"Queste situazioni sono positive soprattutto per quel gol al 96', che è fondamentale più che per il risultato, per l'energia e l'entusiasmo che ci ha dato per affrontare questa sfida a Siviglia". Parola di Wojciech Szczesny, portiere polacco della Juventus, intervenuto in un video pubblicato dall'account Twitter ufficiale del club bianconero, a poche ora dalla sfida in Andalusia contro le vecchie conoscenze della Serie A Suso, Lamela e Ocampos: in palio c'è la finale di Europa League.