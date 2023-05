Siviglia-Juve, Marco Rossi: "Allegri assalito da opinionisti senza titolo"

«Sarebbe sicuramente bello, anche se non è facile. Però sono partite aperte a ogni risultato. La Roma avendo vinto ha un piccolo vantaggio, la Juve ha pareggiato ma, per come potrà interpretare la partita tatticamente, non credo sia poi sfavorita. Una finale italiana piacerebbe anche ai tifosi ungheresi: sono molto appassionati del calcio di alto livello e ammirano indistintamente il campionato inglese, italiano, tedesco e spagnolo. Però in Ungheria c’è una grande simpatia per l’Italia in generale, come cultura, come storia, come modo di vivere. E le squadre italiane sono molto sostenute, tanti tifosi viaggiano per andare a vederle. Di sicuro lo stadio sarà pieno a prescindere da chi arriverà in finale, ma se fossero le due italiane ci sarebbe sicuramente grande entusiasmo».

Per appassionati di calcio di alto livello un confronto Di Maria-Dybala sarebbe una prelibatezza...

«Sia la Juve che la Roma hanno tanti campioni... loro due sono addirittura campioni del mondo in carica e sarebbe un’ulteriore chicca».

Prima, però, ci sono le semifinali. Cosa aspetta la Juve a Siviglia?

«Una partita che nasconde delle insidie perché il Siviglia ha una grande tradizione in questo torneo. Credo che l’andata abbia fatto capire alla Juve i pericoli che il Siviglia potrebbe creare, specialmente giocando in casa. La Juve ha il vantaggio di poter tenere il baricentro un po’ più basso e potrebbe approfittare in ripartenza dei probabili spazi che il Siviglia lascerà. Potrebbe essere una partita congeniale alla Juventus. Darei un 50 per cento di possibilità a testa di passare».