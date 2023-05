“Juve, ti tremeranno le gambe in un inferno”: firmato, ultras Siviglia

Sale la temperatura in vista della semifinale di ritorno di Europa League tra Siviglia e Juventus. Il gruppo ultras spagnolo "Biris Norte" ha diffuso un comunicato inerente l'organizzazione del tifo in vista della partita. Oltre a luoghi, orari e punti d'incontro, indicazioni cromatiche e istruzioni per rendere quanto più "caldo" possibile il Ramón Sánchez-Pizjuán e tutto il quartiere di "Nervion", spicca l'ultima parte del messaggio molto pesante ed indirizzata direttamente ai bianconeri.