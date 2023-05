Diretta Siviglia-Juventus ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

SIVIGLIA (SPAGNA) - Alle ore 21, allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán, la Juventus sfida il Siviglia nel ritorno della semifinale di Europa League. In palio c'è il pass per l'ultimo atto in programma il prossimo 31 maggio alla Puskas Arena di Budapest. Si riparte dall'1-1 della gara d'andata all'Allianz Stadium, quando un colpo di testa di Federico Gatti all'ultimo respiro permise alla formazione di Massimiliano Allegri di rispondere al momentaneo vantaggio ospite firmato En-Nesyri rimettendo così in piedi il discorso qualificazione. Sì, perché il pareggio permette ai bianconeri di poter contare su due risultati: in caso di altra parità, a prescindere dai gol segnati, si andrebbe infatti ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore dato che i gol in trasferta non valgono più il doppio. La Vecchia Signora è in salute ed è reduce da tre vittorie in campionato (Lecce, Atalanta e Cremonese): un segnale importante che lascia ben sperare in vista della gara di stasera. Una sorta di appuntamento con la storia per la Juventus, vogliosa di mettere in bacheca una coppa europea che manca dalla Champions League del 1996.