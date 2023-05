Siviglia-Juventus, la probabile formazione in semifinale di Europa League

La Juventus vuole conquistare ad ogni costo l'accesso in finale di Europa League. Per farlo, i bianconeri dovranno imporsi in casa del Siviglia dopo l'1-1 dell'andata all'Allianz Stadium. Massimiliano Allegri non potrà contare su Paul Pogba (uscito nel primo tempo della sfida contro la Cremonese), Leonardo Bonucci e Mattia De Sciglio. Nella conferenza stampa della vigilia il tecnico bianconero ha sottolineato l'importanza della sfida in un'annata definita "folkloristica".