Marchisio-Sinopoli hot: la rivelazione piccante sul sesso in gravidanza

Marchisio e la confessione sul sesso in gravidanza

Sposati nel 2008, Claudio Marchisio e Roberta Sinopoli sono diventati genitori a soli 23 anni. Durante l'intervista, la Leotta ha chiesto ai suoi ospiti anche qualcosa circa il sesso in gravidanza. Una domanda scomoda a cui Marchisio ha replicato svelando: "Sesso in gravidanza? Sì, ovviamente, sempre". Roberta ha invece avuto qualcosa da ridire, smentendo il marito: "Beh sempre no, soprattutto alla fine quando ti senti una balena spiaggiata…”. L'ex calciatore della Juventus ha commentato dedicando alla moglie dolci parole: "Gliel’ho sempre detto, una donna in gravidanza è sempre bellissima e sensuale". E lei, ironicamente, ha aggiunto: "Forse in quel periodo eri veramente innamorato".