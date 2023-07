Oriana Sabatini, esibizione da star alla finale di Gold Cup

Oriana Sabatini protagonista alla finale della Gold Cup della Confederation of North, Central America and Caribbean Association Football che si è tenuta al SoFi Stadium di Los Angeles (California) nella serata di domenica 16 luglio, che ha visto trionfare il Messico per la nona volta. Lady Dybala si è esibita in campo, sfoggiando un outfit molto aderente, total black, che le ha messo in risalto le sue forme sinuose e sensuali.