Coldplay in concerto a Roma dopo 21 anni! Date, quando comprare i biglietti

I Coldplay torneranno ad esibirsi in Italia nel 2024 con due date allo stadio Olimpico di Roma. Nelle scorse ore la band capitanata da Chris Martin ha svelato le tappe europee del "Music of the Spheres World Tour" per il prossimo anno, dove oltre alla Capitale italiana ci sono anche Atene, Bucarest, Budapest, Lione, Düsseldorf, Helsinki, Monaco, Vienna e Dublino.