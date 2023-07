Karius-Diletta Leotta, primo incontro e la paternità: Papà geloso e amico

Loris Karius è stato ospite della nuova puntata del podcast di Diletta Leotta , Mamma Dilettante , dove ha raccontato alcuni retroscena del primo incontro con la conduttrice tv, così come si sta preparando a vivere la sua nuova vita di padre. La coppia infatti è in attesa di una bambina e per loro forse c'è in serbo anche un'altra novità .

Loris Karius papà: la confessione

"È la prima volta per me, penso che puoi prepararti quanto vuoi ma alla fine non c'è modo di essere pronti a questo evento. Ci sarà molto caos, ma sono ottimista. Non ho ancora preso coscienza del tutto, me ne rendo conto quando ti guardo, quando vedo le immagini dal dottore e tutte le cose che stanno lentamente cambiando nella vita. Questo mese è stato rilassato", ha ammesso il calciatore a Mamma Dilettante. Poi ha aggiunto: "Noi ce la stiamo cavando bene, a volte non è stato facile per te ma ho provato a supportarti al meglio delle mie possibilità. Farò lo stesso in futuro, resteremo ottimisti". Ed ancora: "Sarò un amico, all'inizio le darò una buona vita, sarò presente. Non voglio che perda il controllo. La cosa più importante è che stia in salute. So che tu avevi una preferenza ma io sono contento che sia una femminuccia".