Diletta Leotta e Karius, dopo il bimbo un'altra novità? Il dettaglio

Diletta Leotta, nozze in vista con Loris Karius?

"Al dito della conduttrice spunta un enorme anello di brillanti, di quelli che di solito gli uomini regalano alla propria compagna mettendosi in ginocchio e chiedendo: "Vuoi sposarmi?"", si legge sull'ultimo numero della rivista Chi, che si domanda se il monile rappresenti una promessa d'amore o di un futuro insieme. Nei giorni scorsi la conduttrice del fortunato podcast Mamma Dilettante ha festeggiato i 30 anni del compagno Loris Karius con una cena tra amici, dove non sono mancati momenti di puro divertimento con la siciliana ed il compagno in versione dj.